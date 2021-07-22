Бывший защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года

Экс-футболист московского «Локомотива» Михаил Лысов в ближайшее время завершит карьеру профессионального игрока. У 23-летнего защитника вновь начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, проблемы со здоровьем явились одной из причин, почему Лысов не подписал контракт с «Нижним Новгородом». Михаил принял принципиальное решение о завершении карьеры.

Напомним, что Лысов является воспитанником «Локомотива». В июле 2017 года он дебютировал за основную команду. Всего защитник провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. Также в 2019-м Михаил стал обладателем Кубка и Суперкубка России.