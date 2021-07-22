Семин - о завершении карьеры Лысовым: Он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о завершении карьеры Михаилом Лысовым.

«За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее. Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол - опасный вид спорта», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что у защитника вновь начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

Лысов является воспитанником «Локомотива». В июле 2017 года он дебютировал за основную команду. Всего защитник провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. Также в 2019-м Михаил стал обладателем Кубка и Суперкубка России.