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22 июля 11:18
автор: Степан Шереметьев

Семин - о завершении карьеры Лысовым: Он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами

Футболист является воспитанником железнодорожников.

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о завершении карьеры Михаилом Лысовым.

«За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее. Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол - опасный вид спорта», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что у защитника вновь начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

Лысов является воспитанником «Локомотива». В июле 2017 года он дебютировал за основную команду. Всего защитник провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. Также в 2019-м Михаил стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

источник: Sport24.ru
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