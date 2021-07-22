Матч первого тура РПЛ «Химки» - «Зенит» посетят около одной тысячи человек

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о количестве зрителей, которые смогут посетить матч первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«На матче «Химки» - «Зенит» будет присутствовать около одной тысячи человек. Для входа на стадион потребуется QR-код. Гостевой сектор для болельщиков «Зенита» будет так же открыт», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что встреча стартового тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» состоится 24 июля и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.