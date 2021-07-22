Миланский «Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

Миланский «Интер» сменил титульного спонсора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С нового сезона-2021/22 на игровых футболках будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.
По информации Football Italia, сумма контракта составляет 20 миллионов евро в год.
Напомним, что последние 26 лет (с 1995 года) титульным спонсором «нерадзурри» был производитель автомобильных шин Pirelli.
«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Вторую строчку занял «Милан», а тройку призеров замкнула «Аталанта». «Ювентус» финишировал лишь на четвертой позиции.
👕| ANNOUNCEMENT— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) July 21, 2021
A new era has begun ⚫️🔵
Welcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER ⚡ $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V