Нападающий «Байера» Грэй бизок к переходу в «Эвертон»

Форвард леверкузенского «Байера» Демарэй Грэй завершает переход в английский «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, 26-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде, которая проводит предсезонную подготовку в США. Отмечается, что официально о переходе англичанина в клуб может быть объявлено уже сегодня. «Эвертон» заплатит за него 1,6 миллиона фунтов, а игрок подпишет контракт на два года.
Напомним, Грэй перешел в «Байер» из «Лестера» зимой 2021 года за 1,8 миллиона фунтов.С тех пор он провел десять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt.com, рыночная стоимость нападающего составляет 7,2 миллиона фунтов.