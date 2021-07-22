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22 июля 12:07
автор: Степан Шереметьев

Онопко - о продлении контракта с Дзагоевым: Алан - лидер, он сможет принести пользу ЦСКА

Полузащитник пролонгировал соглашение до окончания сезона-2022/23.

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым на два года.

«Абсолютно правильное решение. Он - лидер, думаю, что сможет принести большую пользу ЦСКА. Не протяжении последних лет демонстрирует определенную футбольную стабильность. Парень с головой. А таких футболистов мало в России», - приводит слова Онопко «СЭ».

Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. С тех пор он провел за армейцев 373 матча, забил 77 голов и отдал 90 результативных передач. Вместе с красно-синими хавбек стал трехкратным чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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