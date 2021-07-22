Пономарев - о продлении контракта Дзагоева: Он - авторитет и подает пример футбольного долголетия

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым на два года.

«Грамотное, правильное решение. Да, много травм у Алана, но он - авторитет и подает пример своего футбольного долголетия. Патриот клуба, и правильно держать такого человека. Даже если он в запасе, все равно вселяет уверенность команде своим присутствием. Передает свой опыт и мозги молодым игрокам - это самое важное. Так что поддерживаю решение армейцев», - приводит слова Пономарева«СЭ».

Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. С тех пор он провел за армейцев 373 матча, забил 77 голов и отдал 90 результативных передач. Вместе с красно-синими хавбек стал трехкратным чемпионом России.