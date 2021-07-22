Сборные Испании и Египта разошлись миром в стартовом матче на Олимпиаде

В первом туре группового этапа олимпийского турнира сборные Египта и Испании сыграли вничью - 0:0.

Примечательно, что на 43-й минуте египтяне остались в меньшинстве. После просмотра VAR рефери удалил с поля нападающего Тахера Мохамеда за грубый фол на хавбеке испанцев Дани Себальосе.

Таким образом, Испания и Египет набрали по одному очку и занимают первое и второе места в группе C на Олимпиаде в Японии. Сборные Австралии и Аргентины также проведут свой матч сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.