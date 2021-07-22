Сергей Семак: «Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России с «Химками».

Ранее сообщалось, что на встрече сможет присутствовать до одной тысячи болельщиков.

«Я не вижу никаких неудачных моментов в подготовке «Химок». Что касается результатов, то это только часть подготовки. «Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно. Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой и интересный матч.

Напомним, что встреча стартового тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» состоится 24 июля и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.