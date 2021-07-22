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22 июля 13:06

Metaratings запускает конкурс прогнозов с самым большим призовым фондом в истории!

Metaratings запускает конкурс прогнозов на матчи чемпионата России по футболу с призовым фондом 2.500.000 рублей!

Победителями конкурса могут стать 555 человек – именно столько призов будет разыграно в течение сезона.

Чтобы побороться за призы участник должен делать прогнозы на матчи РПЛ и получать баллы: 5 – за угаданный точный счет, 3 – за угаданную разницу, 1 – за угаданный исход.

10 лучших прогнозистов всего конкурса разделят 500.000 рублей.

По 5 лучших прогнозистов каждого из 7 месяцев конкурса разделят по 100.000 рублей ежемесячно.

По 10 лучших прогнозистов каждого из 30 туров получат призы номиналом от 2000 до 5000 рублей.

10 участников получат от 20000 до 50000 рублей за особые успехи в конкурсе – «5 угаданных точный счетов подряд», «10 угаданных разниц в счете подряд», «20 матчей подряд в очках».

200 лучших прогнозистов за пределами первой десятки по итогам сезона получат минимум по 200 рублей, а первые 50 человек из этих двух сотен – призы номиналом 3000 рублей!

Подробнее о призах и их распределении читайте на странице конкурса!

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