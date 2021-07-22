Metaratings запускает конкурс прогнозов с самым большим призовым фондом в истории!

Победителями конкурса могут стать 555 человек – именно столько призов будет разыграно в течение сезона.

Чтобы побороться за призы участник должен делать прогнозы на матчи РПЛ и получать баллы: 5 – за угаданный точный счет, 3 – за угаданную разницу, 1 – за угаданный исход.

10 лучших прогнозистов всего конкурса разделят 500.000 рублей.

По 5 лучших прогнозистов каждого из 7 месяцев конкурса разделят по 100.000 рублей ежемесячно.

По 10 лучших прогнозистов каждого из 30 туров получат призы номиналом от 2000 до 5000 рублей.