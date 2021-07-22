Шамиль Газизов: В «Уфе» есть недофинансирование, но клуб сейчас ищет спонсоров

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба перед началом сезона в чемпионате России.

«Завтра уже начинается чемпионат, наша команда готова стартовать. Клуб сейчас ищет спонсоров. Что будет дальше — никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется. Конечно, недофинансирование есть, но мы выстроили модель, по которой клуб может существовать», - приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, что в стартовом туре РПЛ «Уфа» встретится с ЦСКА. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.