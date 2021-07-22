«Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей

Ростов сообщил на своем официальном сайте, что матч 1-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» пройдет без зрителей, несмотря на то, что ранее клубу разрешили заполнить стадион на 50 процентов.

«Дорогие болельщики! На основании постановления № 18 от 07.07.2021 г. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Попова А.Ю. и требований Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 491 от 21 июля 2021 года сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Динамо» (Москва), запланированный на 23 июля 2021 г., пройдет без зрителей.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Попова А.Ю. решения о допустимом количестве зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основании показателей распространенности инфекции в каждом отдельном регионе. Эти цифры пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои извинения и, несмотря ни на что, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно почувствует завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все скоро увидимся на «Ростов Арене». О порядке возврата билетов в течение дня мы сообщим дополнительно», - сказано в сообщении.

Матч «Ростов» - «Динамо» состоится 23 июля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.