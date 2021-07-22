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22 июля 16:25
автор: Александр Бойченко

Николай Волошин отстранен от судейства в новом сезоне РПЛ из-за поддельных ПЦР-тестов

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Арбитр Николай Волошин не попал в список судей на следующий сезон РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два не связанных друг с другом источника. Отстранение судьи связано из-за ложных тестов ПЦР. По сообщениям СМИ, судья полгода выезжал на матчи ФНЛ с фальшивыми результатами теста на коронавирус.

«Сейчас речь идет только о том, что его не включили в список судей на следующий сезон, а не о пожизненной дисквалификации», - заявил собеседник чемпионата, близкий к РФС.

Напомним, завтра, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-лиги. Ранее Российский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут обслуживать матчи 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022.

источник: Чемпионат.com
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