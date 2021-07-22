Олимпиада-2020: Бразилия победила Германию в матче с шестью голами

В первом туре группового этапа соревнований по футболу среди мужчин на Олимпийских играх Бразилия встретилась с Германией. Матч прошел на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершился со счетом 4: 2.

К 30-й минуте бразильцы разгромили соперника со счетом 3: 0 благодаря хет-трику нападающего Ричарлисона. До свистка на перерыв, на второй компенсированной минуте, номинальные хозяева могли снова забить, но форвард Матеуш не реализовал пенальти. На 57-й минуте Германия отыграла один мяч благодаря точному удару полузащитника Надима Амири. Спустя шесть минут немецкая команда осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил полузащитник Максимилиан Арнольд. Несмотря на численное превосходство соперника, Германия на 84-й минуте сократили разрыв в счете до минимума благодаря усилиям нападающего Рагнара Ахе. Очко в противостоянии на пятой остановленной минуте установил бразильский нападающий Паулиньо.

Бразилия с тремя очками поднялась на первое место в группе D. Ниже идут Кот-д'Ивуар (3), Саудовская Аравия и Германия (у обеих команд по 0 очков).