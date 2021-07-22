Яя Туре посетил тренировку «Ливерпуля»

Туре пообщался с главным тренером английского клуба Юргеном Клопом, игроками, понаблюдал за тренировкой одной из сильнейших команд мира.

Затем сфотографировался с лидерами ливерпульского клуба – Садио Мане, Мохаммедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.

Нынешнего помощника главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева прекрасно знают в Англии, где Туре в течение 8 лет выступал на «Манчестер Сити».

«Ахмат» сейчас тоже проводит сбор в Австрии, который продлится до 24 июля.