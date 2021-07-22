На Олимпиаде в Токио произошла утечка персональных данных покупателей билетов

Открытие Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио ознаменовалось скандалом.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник в Японии, произошла утечка персональных данных тех, кто приобрел билеты.

Как отмечает «Профиль», также в сеть «утекли» данные волонтеров, занятых в организации Игр.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Напомним, соревнования должны были пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Игры перенеслись на год позже. Некоторые спортивные события традиционно проходят до официальной церемонии открытия Олимпиады.