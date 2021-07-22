Никола Влашич подтвердил свое намерение уйти из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич намерен покинуть клуб. Свое желание он подтвердил в переговорах с руководством московской команды, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. Сначала полузащитник был арендован у «Эвертона», а в 2019-м армейцы купили футболиста за рекордные 15,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел в РПЛ 26 матчей, забил 11 голов (3 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА снизил цену Влашича с 35 миллионов до 30 миллионов евро и готов отдать его в аренду с обязательством выкупа. Руководство Милана настаивает на аренде с возможностью выкупа.