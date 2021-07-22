Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» - «Кешля»

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Сочи» — «Кешля» (Баку, Азербайджан). Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Барач, Прохин, Родригао, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич.
Запасные: Адамов, Воробьёв, И. Попов, Барсов, Терехов, Колмаков, Ангбан, Юрганов, Маммана.
«Кешля»: Ст. Намашко, Гыртымов, Т. Гулиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Велизаде, Салахлы, Бойович, Юнанов, Нету, Гигаури.
Запасные: Валиев, Байрамов, Диниев, Т. Ахундов, Амирджанов, Мустафаев, Абдуллаев, Магеррамлы.