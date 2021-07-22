Александр Мостовой: Игра Германии на Олимпиаде не должна являться показателем для Кунца

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о возможном назначении тренера сборной Германии Штефана Кунца на пост главного тренера национальной сборной.

«Меня удивила игра Бразилии и Германии, первая могла спокойно выиграть с разницей в семь мячей, но они просто встали и не захотели играть! Я бы не сказал, что в такой игре виноват Кунц. При чем он тут? В принципе, на поле была одна команда. Как бы то ни было, Германия почти спасла матч. Работа для Кунца на Олимпиаде не должна рассматриваться как показатель для назначения в сборную России. Неделю назад здесь его вообще никто не знал», - сказал Мостовой в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, оставивший свой пост после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.