ФК «Рубин» допустит болельщиков на матч первого тура со «Спартаком»

Московский «Спартак» объявил, что гостевой матч 1-го тура нового сезона Российской Премьер-лиги смогут посетить около 3 тысяч болельщиков красно-белых.

«Все 2392 билета, проданные ранее в гостевом секторе для болельщиков «Спартака», остаются в силе», - написали в пресс-службе «Спартака».

Ранее стало известно, что матч пройдет в присутствии болельщиков, количество которых составит не более 30% от общей загруженности стадиона, с обязательным соблюдением всех устаревших мер безопасности.

Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/22 «Рубин» - «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс» в Казани. Начало встречи в 20:00.