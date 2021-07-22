«Сочи» забил первый в своей истории еврокубковый гол

Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?

В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.