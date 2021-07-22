«Сочи» забил первый в своей истории еврокубковый гол

«Сочи» забил первый в истории гол в еврокубках. В игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля» бразильский защитник Сочи Родригао забил гол.
На 10-й минуте матча Нобоа с угла поля сделал подачу в штрафную, где самым проворным оказался Родригао, забив исторический для Сочи гол.
Напомним, сегодня, 22 июля, «Сочи» встречается с азербайджанским клубом «Кешля». Первая встреча 2-го отборочного раунда Лиги конференций состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.
источник: «Советский спорт»