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22 июля 19:57
автор: Александр Бойченко

Роналду поделился о самом сложном периоде в своей карьере

В настоящий момент португалец выступает за туринский «Ювентус».

Нападающий «Ювентуса» и Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о самом сложном моменте в своей карьере - дне его перехода в «Спортинг» и переезда в Лиссабон.

«Моя семья попрощалась со мной. На них были солнечные очки, но я видел, как по их лицам катились слезы. Я сел в самолет с этими образами в голове. Это был самый трудный момент в моей карьере. Я плакал», - цитирует слова Роналду «Besoccer».

Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Текущий контракт Роналду с итальянским клубом действует до 30 июня 2022 года.

источник: BeSoccer
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