Никита Чернов: Не хочу никого обидеть, но мы сильнее того же «Нижнего Новогорода»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о возвращении самарской команды в элитный дивизион российского футбола.

«Конечно, после того сезона, когда мы вылетели, результаты были не очень хорошими. Болельщики остались недовольны нашей игрой. Мы показали свою лучшую игру, когда пришел Андрей Талалаев, он вышел на 5-6 матчей, ребята поверили, он нас мотивировал, почувствовал свою игру. Потом очень обидно вылетели. Не хочу сказать, что это связано с какими-то ошибками. Все поникли.

Но перед этим сезоном, когда они вылетели в ФНЛ, мы сразу согласовались между ребятами, которые остались, что мы обязательно выйдем с первого места, мы не собираемся там оставаться. Поскольку я хочу играть с лучшими командами, а наш уровень на голову выше остальных соперников, того же «Нижнего Новгорода», я бы не хотел никого обидеть».

Никита Чернов является выпускником армейской академии. Во время контракта с «армейцами», футболист в разные периоды выступал за «Балтику», «Енисей», «Урал». За «Крылья Советов» играет с 2019 года. Провел более 50 матчей и забил 3 гола за самарцев.