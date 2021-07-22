«Сочи» победил в первом матче Лиги Конференций у азербайджанского «Кешля»

«Сочи» разгромно победил «Кешля» - 3:0.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Бразильский защитник «Сочи» Родригао оказался самым расторопным после подачи с углового и отправил мяч в сетку ворот «Кешли». Во втором тайме, на 67-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество сочинцев, реализовав пенальти. Точку в игре своим голом на 81-й минуте поставил Максим Барсов. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля. Начало — в 19:00 мск.

Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы