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22 июля 21:01
автор: Александр Бойченко

«Сочи» победил в первом матче Лиги Конференций у азербайджанского «Кешля»

Встреча второго квалификационного раунда Лиги Конференций завершилась победой сочинцев 3:0.

«Сочи» разгромно победил «Кешля» - 3:0.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Бразильский защитник «Сочи» Родригао оказался самым расторопным после подачи с углового и отправил мяч в сетку ворот «Кешли». Во втором тайме, на 67-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество сочинцев, реализовав пенальти. Точку в игре своим голом на 81-й минуте поставил Максим Барсов. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля. Начало — в 19:00 мск.

Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы

источник: «Советский спорт»
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