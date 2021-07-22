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22 июля 22:05
автор: Александр Бойченко

Андрей Червиченко: Если «Сочи пройдет дальше, «Партизан» нужно проходить

«Сочи» выиграл первый еврокубковый матч в своей истории - 3:0 у азербайджанского «Кешле».

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением об игре Сочи в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций с азербайджанским «Кешля». «Сочи» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

«Сочинцы сыграли хорошо. Это еще нет четвертого гола, который Попов не забил в ситуации, когда промахнуться было труднее. Мне казалось, что они выиграют с еще большим преимуществом. Думаю, они пойдут дальше. Если они выйдут на «Партизан», шансы есть. Тем более, что нет преимущества от гола на выезде. Все может быть. Не так уж и непобедим сербский клуб.

Вряд ли «Сочи» наделает шума в Европе. Если они попадут в группу и выиграют там какие-то матчи, это будет хорошо. Мне кажется, что «Сочи» не хватает скорости и таких умелых ребят, как Нобоа. На мой взгляд, сейчас это их единственная звезда. Если они кого-то подкупят, то, может быть, поднимут шум. Но хорошее выступление в группе - это уже хороший результат для команды, которая делает первые шаги», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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