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22 июля 22:19
автор: Александр Бойченко

Юлиан Нагельсман: Я возглавил «Баварию», не имея титулов? Я же не «Реал» с «Барселоной» тренировал

Немецкий специалист сменил на своем посту Ханси Флика.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу критики за отсутствие трофеев.

«Мне кажется смешным, когда люди говорят, что я возглавил «Баварию», не выиграв ни одного титула. Я не работал в «Реале» или «Барселоне». Если я закончу карьеру без трофеев, мне не будет смертельно грустно. Тем не менее, было бы неплохо, если бы за моим именем были достижения и титулы.

Когда я думаю о своей карьере, я хочу, чтобы меня не просто называли хорошим тренером. Я хочу, чтобы мои игроки когда-нибудь говорили, что я был хорошим человеком. Тренерская работа забывается быстрее, чем человеческие отношения », - цитирует Нагельсмана Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона 2020/2021. Его заменил Юлиан Нагельсманн, подписавший с клубом пятилетний контракт.

источник: Twitter.com
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