Немов высказался о ситуации с нейтральным статусом сборной России на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал свое мнение о выступлении сборной России на летних Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом.

«Думаю, все ребята, которые выступают за нашу страну, прекрасно понимают, откуда они родом. Отдавать 15-20 лет спорту и не выступать из-за отсутствия гимна и флага - это странно. Всю жизнь люди сознательно шли к победе на Олимпиаде. Здесь вам просто нужно это сделать. А мы уже будем болеть и встретим их гимном и флагом. Главное, чтобы ребята добивались поставленных целей», - передает слова Немова RT через эфир трансляции «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Согласно решению CAS по спору между ВАДА и РУСАДА, сборные России будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом в течение двух лет, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку. и укажите на нем название страны.