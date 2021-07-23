«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт с зарплатой в 32 миллиона евро за сезон

Руководство парижского клуба предложило 22-летнему форварду сборной Франции контракт до 2026 с зарплатой в 32 миллиона евро за сезон.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, Мбаппе еще не принял окончательного решения и на данный момент оценивает предложение от мадридского «Реала».

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако». С тех пор он провел за клуб 171 встречу и записал на свой счето 132 забитых мяча и 61 голевую передачу.

В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Добавим, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.