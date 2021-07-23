Шомуродов в ближайшее время может перейти в «Рому»

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов «Ромы».

Как сообщает Iltempo, узбекский нападающий перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года за 7,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 32 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

По оценке портала Тransfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет семь миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Дженоа» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что на вопрос о будущем несколько дней назад он сказал: «Честно говоря, я ничего не знаю об интересах «Ромы». «Ювентус» интересуется? Приятно, не помешало бы сделать следующий шаг в карьере там. А пока я был бы доволен, если бы забил 10 голов в этом сезоне».