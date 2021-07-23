Жоржиньо Вейналдум: Любой футболист на моем месте скажет, что хотел бы Погба в свою команду

Полузащитник-новичок «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум отозвался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, которого связывают с переходом в парижский клуб.

«Погба хорош. Я играл против него несколько раз, и он потрясающий футболист. Все клубы хотели бы его иметь. Если вы спросите любого игрока, он также скажет, что хочет, чтобы Погба присоединился к его команде. У Пола есть все, он один из лучших полузащитников в мире. Я бы хотел, чтобы он приехал к нам», - цитирует слова Вейналдума RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи Погба, поскольку не хотят терять его бесплатно. Контракт 28-летнего французского футболиста истекает летом следующего года, и пока Поль не выразил желания продлевать договоренности.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.