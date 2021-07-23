«Локомотив» раскрыл задачи, которые перед собой поставил Рангник на новом посту

В спортивном отделе клуба начали работу руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также приглашенные им специалисты, сообщает пресс-служба клуба.

Перед Рангником и его сотрудниками стоит задача реализовать новую спортивную стратегию клуба, которая включает:

- Достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

- достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе снижение финансовой зависимости от главного спонсора;

- внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивного имущества клуба;