«Локомотив» раскрыл задачи, которые перед собой поставил Рангник на новом посту

В спортивном отделе клуба начали работу руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также приглашенные им специалисты, сообщает пресс-служба клуба.
Перед Рангником и его сотрудниками стоит задача реализовать новую спортивную стратегию клуба, которая включает:
- Достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;
- достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе снижение финансовой зависимости от главного спонсора;
- внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивного имущества клуба;
- обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба за счет внедрения критических компетенций в системы клуба;
- популяризация российского футбола в мире и содействие его развитию.
Хорхе Иван Мартинес Рентерия займет пост директора по развитию игроков, медицине и инновациям. Томас Цорн назначен на должность технического директора. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном отделе, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд. Цорн также будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном отделе и их взаимодействия с остальной частью клуба. Также к клубу присоединился Евгений Меркель, который займет должность главы трансформации.