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23 июля 11:37
автор: Александр Бойченко

На матче «Урал» - «Краснодар» установлен лимит в 500 зрителей

Вход на стадион не предусматривает наличие QR кода.

Матч первого тура Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром» сможет посетить не более 500 зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

Матч «Урал» - «Краснодар» состоится 25 июля в Екатеринбурге на «Екатеринбург-Арене», который вмещает 35 тысяч зрителей. Игра начнется в 17:30 мск.

«На матч смогут присутствовать 500 человек», - сказал Иванов. По словам президента «Урала», ограничение не предусматривает обязательного наличия QR-кодов для телезрителей.

Сезон 2021/22 начнется 23 июля матчем «Ростов» - «Динамо» в Ростове-на-Дону. Накануне игры на основании решения главного санитарного врача России Анны Поповой и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о не допуске зрителей на «Ростов-Арену».

источник: ТАСС
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