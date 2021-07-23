Дриусси объяснил свое поведение в «Зените»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси накануне ухода из клуба принес извинения главному тренеру команды Сергею Семаку за свое поведение. В декабре прошлого года аргентинец пожаловался во время стрима, что играет в «хреновой позиции».

«Осенью 2018 года Семак перевел меня налево. Я знаю, что он объяснил это тем, что оттуда я делаю больше передач. Думаю, на этой позиции я провел много хороших матчей за «Зенит», но как нападающий очень хотел забить, но не мог делать это все время. Потом пришел Сердар Азмун, у него с Дзюбой была отличная связка - несомненно, они поставили меня на другую позицию. Но я не мог справиться с мыслью об отсутствии голов. Следовательно, произошел такой же поток. Это был пик. Он сказал, что я был в плохом положении и все такое. Да ты вы и сами все знаете», - цитирует Дриусси Sports.ru.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее появилась информация, что аргентинский форвард может пополнить ряды клуба Дэвида Бэкхема «Интер Майами».