Сон Хын Мин подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сон Хын Мином.

Новое соглашение со «шпорами» у 29-летнего южнокорейского футболиста рассчитано до лета 2025 года. Условия контракта не разглашаются, но сообщалось, что Сон заработает в общей сложности 48 миллионов евро за четыре сезона.

Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого он играл за «Байер» и «Гамбург». Предыдущий контракт со «шпорами» истек летом 2023 года. С 2010 года форвард вызывается в сборную Южной Кореи.

В прошлом сезоне Сон принял участие в 37 матчах английской премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один с пенальти) и отдал 10 результативных передач.