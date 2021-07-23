ТОКИО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство перерыв Химки-мол. 0 УОР №5 1
Россия - Молодёжное первенство перерыв Нижний Новгоро 1 Рубин-мол. 1
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Уфа-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Крылья Советов 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Динамо-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Ахмат-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
23 июля 12:42
автор: Александр Бойченко

Сон Хын Мин подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Соглашение подписано до 2025 года.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сон Хын Мином.

Новое соглашение со «шпорами» у 29-летнего южнокорейского футболиста рассчитано до лета 2025 года. Условия контракта не разглашаются, но сообщалось, что Сон заработает в общей сложности 48 миллионов евро за четыре сезона.

Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого он играл за «Байер» и «Гамбург». Предыдущий контракт со «шпорами» истек летом 2023 года. С 2010 года форвард вызывается в сборную Южной Кореи.

В прошлом сезоне Сон принял участие в 37 матчах английской премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

источник: ФК «Тоттенхэм»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz с 2025 года полностью перейдет на выпуск электромобилейКурбан Бердыев возглавит сборную России до конца отбора на ЧМ-2022Louis Vuitton выпустил портативную колонку Horizon Light Up Speaker, которая напоминает древний артефактКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шокеНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусикахВолочкова в «голом» купальнике блеснула фигурой на курорте
Женский баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото женского баскетбольного турнира.
Мужской баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото мужского баскетбольного турнира.
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика