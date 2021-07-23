Сон прокомментировал продление контракта «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал продление контракта с клубом. Новый договор 29-летнего южнокорейца рассчитан до лета 2025 года.

«Играть здесь уже шесть лет - большая честь. Клуб оказал мне огромное уважение. Конечно, я очень рад быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» - это как дом со своими болельщиками, игроками и персоналом. Мне не нужно было думать о новом контракте. Это было простое решение. Я счастлив здесь и буду рад снова видеть болельщиков в ближайшее время», - цитирует Сона пресс-служба «Тоттенхэма».

Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого он играл за «Байер» и «Гамбург». С 2010 года форварда вызывают в сборную Южной Кореи. В прошлом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 37 матчах английской премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один с пенальти) и отдал 10 результативных передач.