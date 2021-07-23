Переговоры РФС и Кунца зашли в тупик

Как стало известно «СЭ», РФС не может прийти к соглашению с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.

Переговоры 58-летнего немецкого тренера с РФС относительно должности главного тренера сборной России зашли в тупик.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Стефан Кунц (молодежная сборная Германии).

8 июля 2021 года Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. 57-летний футболист возглавлял сборную с 2016 года.

На данный момент Кунц играет со сборной Германии на Олимпийских играх в Токио. В первом матче турнира немцы уступили Бразилии (2: 4).