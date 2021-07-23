Коман поменял игровой номер в «Баварии»

Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).