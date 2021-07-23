Коман поменял игровой номер в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман в этом сезоне сыграет под новым номером.
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 25-летний футболист занял 11-й номер, который освободился после ухода Дугласа Косты. Ранее Кингсли играл под 29-м номером.
Ранее сообщалось, что Коман не смог договориться с «Баварией» о новом контракте. По условиям действующего соглашения, истекающего в 2023 году, француз получает 9 миллионов евро за сезон до вычета налогов. Клуб предлагает ему 13 миллионов евро, но Кингсли хочет поднять зарплату до уровня Лероя Сане - 18 миллионов евро.
источник: ФК «Бавария»