Миодраг Божович назвал проблемы российского футбола, которые тормозят его развитие

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович поделился своим мнением о проблемах лимита на легионеров, больших денег и судейства в российском футболе.

«По лимиту: я бы сделал исключение для футболистов из бывшего СССР - на мой взгляд, их нельзя считать легионерами в российском футболе. Это первая идея, которую стоит попробовать. Что-то нужно делать именно так, так дальше продолжаться не может. Вспомните, какими были иностранцы в РПЛ - Вагнер Лав, Данни, Халк, Витсель - отличные футболисты, показавшие хорошие результаты. А сейчас качество иностранцев в РПЛ становится все хуже и хуже.

Есть еще кое-что, что нужно сделать с судейством. В России футбол очень медленный, потому что свистят в большом количестве и фиксируют много нарушений. Судьи много разговаривают и долгое время с игроками часто останавливают игру. Здесь нет скорости игры, поэтому, когда клубы из России приезжают в Европу, они там играют совсем в другой форме. Это тоже одна из проблем », - сказал Божович в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020, заняв в ней последнее место.