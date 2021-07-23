«Краснодар» остановил продажу билетов на домашний матч с «Химками»

«Краснодар» принял решение приостановить продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками», который пройдет во втором туре Российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба. Команда ожидает официальной информации от контролирующих органов.

Ранее президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень загруженности стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными руководителями и санитарными врачами.

Российская Премьер-лига на сезон 2021/2022 стартует сегодня, 23 июля. Действующий чемпион - «Зенит». Встреча открытия 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022 «Ростов» - «Динамо» состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.