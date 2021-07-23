Футболисты «Барселоны» отказались от снижения зарплаты из-за Месси

«Барселона» пытается сократить зарплату в условиях финансовых трудностей и проблем с подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает ESPN, каталонский клуб обратился к агентам защитника Жорди Альбы и полузащитникам Серхио Бускетса и Серхи Роберто с просьбой сократить зарплаты, но получил отказ. Заработная плата Бускетса составляет 16 миллионов евро в год, Альба - 13 миллионов евро, а Роберто - 10,5 миллиона евро.

Напомним, в конце июня истек контракт Месси с «Барселоной», и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Из-за несоответствия потолку зарплат сине-гранатовые не только не могут продлить договор с аргентинцем, но и зарегистрировать пришедших в команду новичков в этом трансферном окне.