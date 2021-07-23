Борис Ротенберг обратился к болельщикам «Сочи» после исторической победы команды в еврокубках

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поздравил болельщиков клуба после победы в матче 2-го отборочного раунда Лиги Конференций с «Кешля» (3:0).

«Мы очень довольны вчерашней победой. Поздравляем всех болельщиков сочинского футбольного клуба. Мы движемся в правильном направлении. Все впереди, дальше еще много игр», - цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

22 июля «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Первый матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций прошел на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился российского клуба со счетом 3:0. Ответный матч «Кешля» - «Сочи» состоится 29 июля на стадионе «Шафа» в Баку. Начало - в 19:00 мск.