«Манчестер Юнайтед» предлагает Горетцке более высокую зарплату, чем «Бавария»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает «Все про спорт» со ссылкой на Bild, 26-летний полузащитник не может договориться с немецким клубом о продлении контракта. Интерес к Горетцке проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предлагают футболисту сборной Германии контракт с более высокой зарплатой, чем «Бавария».

Контракт между немецким клубом и Горетцкой истекает летом 2022 года. Также интерес к нему также проявляют испанские «Реал» и «Барселона».

В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач.