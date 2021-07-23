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23 июля 16:47
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» планирует доплачивать Гризманну, чтобы он согласился уйти из команды

Антуан хочет вернуться в мадридский «Атлетико».

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не хочет идти на снижение заработной платы ради ухода из испанского клуба.

Как сообщает «Все про спорт» со ссылкой на ESPN, сейчас форвард зарабатывает в каталонской команде около 35 миллионов евро. Примерно столько же Гризманн хочет получать в новом клубе. Возможно, что «Барселоне» придется доплачивать форварду после его перехода в другую команду.

Отмечается, что на данный момент приостановлены переговоров каталонцев с мадридским «Атлетико». «Барселона» планирует обменять Гризманна на Сауля Ньигеса. Клубы не смогли договориться об условиях трансфера.

В минувшем сезоне 30-летний француз провел за клуб 51 матч, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

источник: «ВсеПроСпорт»
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