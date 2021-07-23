В «Спартаке» заявили, как будет выглядеть третий комплект формы на сезон

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о форме команды на сезон 2021/2022.

«Каким будет третий комплект? Это черная форма. Что касается различий в форме для Лиги чемпионов и матчей в России, то главное - количество спонсоров на форме. С этого сезона УЕФА пошел навстречу клубам, что позволило разместить в рукаве дополнительного спонсора.

Решения по форме обсуждались совместно с клубом. Я, конечно, не смогу рассказать о них до презентации, но упоминания об истории «Спартака» обязательно будут», - сказал Фетисов в интервью «Чемпионату».

«Спартак» в новом сезоне сыграет в Лиге Чемпионов - с третьего квалификационного раунда против португальской «Бенфики». Главный тренер «Спартака» Руй Витория в недалеком прошлом возглавлял этот клуб.