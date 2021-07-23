Лунев дебютировал за «Байер» в товарищеском матче с «Фрайбургом»

Российский голкипер Андрей Лунев провел дебютный матч за немецкий «Байер».

Леверкузенский клуб встретился в товарищеском матче с «Фрайбургом». Встреча завершилась вничью - 0:0. Лунев вышел на поле после перерыва, заменив Лукаша Градецки. 29-летний россиянин не пропустил голов, соперник не нанес ни одного удара в створ.

Напомним, что 10 июля Лунев перешел в стан «Байера» на правах свободного агента. Контракт голкипера с леверкузенским клубом рассчитан на два года.

За петербургский «Зенит» Лунев выступал с 2017 года.