Красно-белый - это не просто хит сезона, это классика

Не вместе! Хорошо, что мы не увидим этого на Олимпиаде

Татьяна Навка, прославленная фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, перед открытием Олимпиады в Токио взорвала информационное пространство своим комментарием о мужской художественной гимнастике.