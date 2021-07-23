Красно-белый - это не просто хит сезона, это классика

В честь старта нового сезона Winline разыграет две футболки «Спартака» сезона 2021/22!
Что нужно делать? Все просто!
Новым пользователям:
1) надо зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;
2) победитель будет определен случайным образом 26 июля 2021 года и объявят в сторис официального Instagram аккаунта клуба.
Если уже зарегистрирован:
1) сделай ставку ровно 1922₽ на стартовый матч сезона в РПЛ против «Рубина»;
2) победителя также определят случайным образом 26 июля 2021 и объявят в сторис официального Instagram аккаунта клуба.