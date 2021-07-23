«Крылья Советов» арендовали Глушенкова у «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков будет играть в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, стороны подписали соглашение сроком на один сезон. По условиям договора, Глушенков сможет выйти на поле в футболке «Крыльев» начиная с матча третьего тура чемпионата РПЛ.

«Спрос на Максима Глушенкова был серьезный. И мы очень рады, что смогли выиграть конкуренцию за этого талантливого и перспективного футболиста», – заявил гендиректор самарцев Вадим Андреев.

В сезоне-2019/20 Глушенков выступал на правах аренды за «Крылья Советов». Тогда полузащитник провел десять матчей, в которых забил три мяча.

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