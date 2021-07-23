Пиняев подписал контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий Сергей Пиняев стал игроком самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает официальный сайт волжского клуба, контракт с 16-летним футболистом рассчитан на три года. Ранее Пиняев выступал за «Чертаново». Сергей самый молодой игрок в истории ФНЛ. Он дебютировал в первом российском дивизионе в 15-летнем возрасте.

В минувшем сезоне Пиняев провел в ФНЛ 30 матчей, в которых забил два мяча.

Добавим, что форвард дважды проходил стажировку в английском клубе «Манчестер Юнайтед».