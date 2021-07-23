ТОКИО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига не начался Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
Пиняев подписал контракт с «Крыльями Советов»
23 июля 18:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Крылья Советов"

Пиняев подписал контракт с «Крыльями Советов»

Футболист является самым молодым игроком, который забил гол в ФНЛ.

Нападающий Сергей Пиняев стал игроком самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает официальный сайт волжского клуба, контракт с 16-летним футболистом рассчитан на три года. Ранее Пиняев выступал за «Чертаново». Сергей самый молодой игрок в истории ФНЛ. Он дебютировал в первом российском дивизионе в 15-летнем возрасте.

В минувшем сезоне Пиняев провел в ФНЛ 30 матчей, в которых забил два мяча.

Добавим, что форвард дважды проходил стажировку в английском клубе «Манчестер Юнайтед».

источник: ФК «Крылья Советов»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Летние Олимпийские игры в Токио открытыКурбан Бердыев возглавит сборную России до конца отбора на ЧМ-2022Михаил Кержаков рассказал о своём слабом месте«Увидев форму России, президент WADA выпрыгнул в окно»Неожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
Олимпиада-2020: главные события 24.07.2021
24 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 11 комплектов медалей.
Не вместе! Хорошо, что мы не увидим этого на Олимпиаде
Татьяна Навка, прославленная фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, перед открытием Олимпиады в Токио взорвала информационное пространство своим комментарием о мужской художественной гимнастике.
«На золото будут претендовать Ефимова, Колесников, Рылов, Чупков и эстафеты». Коротышкин — об олимпийских надеждах в плавании
Серебряный призер Олимпиады-2012 на 100-метровке баттерфляем Евгений Коротышкин специально для «Плеймейкера» оценил шансы наших пловцов на Играх-2020 в Токио.
Женский баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото женского баскетбольного турнира.
Мужской баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото мужского баскетбольного турнира.
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика