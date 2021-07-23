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Главным тренером сборной России стал Валерий Карпин
23 июля 20:05
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Ростов"

Главным тренером сборной России стал Валерий Карпин

Специалист сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года, то есть до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2022. В дальнейшем возможно продление соглашения.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Отмечается, что Карпин будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что об отставке предыдущего наставника сборной России Станислава Черчесова стало известно 8 июля. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее четвертое место в группе B.

источник: РФС
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