Валерий Карпин: Приложим все усилия, чтобы решить задачу выхода в финальную часть ЧМ-2022

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной команды.

- Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Отметим, что в течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.